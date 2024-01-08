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7 января в регионе зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими

8 января 2024 13:26
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Задержано 4 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

7 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 18 человек. У участников ДТП признаков опьянения не обнаружено. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 407 нарушений ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 10, за нарушение требований к перевозке детей – 11. Задержано 4 водителея за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в Самаре, водитель 2003 г.р., управляя автомобилем Ваз 21154, на ул. Ставропольской не справился с рулевым управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Лада Веста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил 14-летний пассажир Ваз 21154.

В Клявлинском районе водитель – женщина, управляя автомобилем Ford Fusion, двигаясь по автодороге «Клявлино-Шентала» не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной Лада Гранта. В результате ДТП, 2 пассажира автомашины Лада Гранта, получили телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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