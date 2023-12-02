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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

68-летний водитель в Волжском районе сбил женщину

2 декабря 2023 11:21
97
68-летний водитель в Волжском районе сбил женщину

1 декабря на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:32 час. в Волжском районе.  68-летний водитель, находясь за рулем автомашины Ваз 21074, двигался по автодороге «Самара - Новокуйбышевск»,  в направлении г. Самара. В пути следования, на 25 км. данной автодороги не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 2114 (стоял на проезжей части вследствие ранее случившегося ДТП ). После чего продолжил движение и совершил наезд на автомобиль KIA Rio (стоял на проезжей части вследствие ранее случившегося ДТП) с последующим наездом на 38-летнюю женщину-пешехода. С места происшествия женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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