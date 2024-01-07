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6 января в Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 10 человек

7 января 2024 15:24
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21-летний тольяттинский водитель, управляя автомобилем Lada Priora двигался по ул. 40 лет Победы и допустил наезд на снежный вал с последующим наездом на световую опору.

6 января в Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 10 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 372 нарушения ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 9 и за нарушение требований к перевозке детей – 12. Задержано 3 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло ночью в Большечерниговском районе. 44-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигался по автодороге А 300 «Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан» в направлении Самары. В пути следования на 170 км не справился с рулевым управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Телесные повреждения получили водитель и  пассажиры 49 и 28 лет.

Еще одно ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. 21-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora двигался по ул. 40 лет Победы. В пути следования допустил наезд на снежный вал с последующим наездом на световую опору. С места ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и 19-летняя девушка - пассажир, назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП

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