6 спасателей работали на месте съезда легкового автомобиля в реку Большой Кинель

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27 октября в селе Кинель-Черкассы легковой автомобиль съехал в реку Большой Кинель.

В 21.25 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области приступили к проведению спасательных работ.

В гидрокостюмах спасатели обследовали автомобиль. В салоне находился водитель без признаков жизни.

В 23.45 тело погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Автомобиль был отбуксирован на берег. На месте происшествия работали 6 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО