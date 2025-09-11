41% работающих родителей из Самары выберут работодателя, предлагающего помощь в образовании детей

105

Пока государство расширяет меры поддержки семей, сотрудники ждут большего внимания и от работодателей. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и «Онлайн-школа № 1» узнали, какие формы помощи детям стали бы для родителей из Самары самыми ценными.



Более четверти родителей (28%) призналась, что с удовольствием воспользовалась бы поддержкой работодателя в обучении и развитии детей. Ещё 38% заинтересовались бы таким бенефитом при определённых условиях, а еще 28% готовы рассмотреть эту возможность в будущем. В итоге почти каждый второй опрошенный (41%) считает: забота о детском образовании может стать решающим фактором при выборе компании для трудоустройства, при этом для каждого четвертого (25%) важна качественная реализация инициативы.



Среди востребованных форматов на первом месте — путевки в летние лагеря и приглашения на мастер-классы (50%), изучение иностранных языков (44%), а также оплата кружков и секций (41%). Столько же родителей (41%) хотели бы получить помощь с частичной оплатой обучения вузов и колледжей. Кроме того, востребованным бонусом опрошенные называют доступ к онлайн-школам и образовательным платформам (34%), а также дополнительные стипендии и гранты и поддержку при поступлении в вузы (по 25%).



При этом бенефиты, связанные с образованием детей, — не единственный запрос семей из Самары. 72% сотрудников с детьми назвали критически важным гибкий график и возможность удаленной работы. Половина (50%) респондентов хотела бы ДМС для детей, а 13% — наличие психологической помощи для родителей.