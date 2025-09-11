Я нашел ошибку
Главные новости:
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
  Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

41% работающих родителей из Самары выберут работодателя, предлагающего помощь в образовании детей

11 сентября 2025 12:53
105
Пока государство расширяет меры поддержки семей, сотрудники ждут большего внимания и от работодателей. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и «Онлайн-школа № 1» узнали, какие формы помощи детям стали бы для родителей из Самары самыми ценными.

Более четверти родителей (28%) призналась, что с удовольствием воспользовалась бы поддержкой работодателя в обучении и развитии детей. Ещё 38% заинтересовались бы таким бенефитом при определённых условиях, а еще 28% готовы рассмотреть эту возможность в будущем. В итоге почти каждый второй опрошенный (41%) считает: забота о детском образовании может стать решающим фактором при выборе компании для трудоустройства, при этом для каждого четвертого (25%) важна качественная реализация инициативы.

Среди востребованных форматов на первом месте — путевки в летние лагеря и приглашения на мастер-классы (50%), изучение иностранных языков (44%), а также оплата кружков и секций (41%). Столько же родителей (41%) хотели бы получить помощь с частичной оплатой обучения вузов и колледжей. Кроме того, востребованным бонусом опрошенные называют доступ к онлайн-школам и образовательным платформам (34%), а также дополнительные стипендии и гранты и поддержку при поступлении в вузы (по 25%).

При этом бенефиты, связанные с образованием детей, — не единственный запрос семей из Самары. 72% сотрудников с детьми назвали критически важным гибкий график и возможность удаленной работы. Половина (50%) респондентов хотела бы ДМС для детей, а 13% — наличие психологической помощи для родителей.

Теги: Опрос

Новости по теме
40% самарцев против штрафов и увольнений за флирт на работе
11 сентября 2025, 09:42
40% самарцев против штрафов и увольнений за флирт на работе
В опросе приняли участие представители экономически активного населения. Общество
139
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
10 сентября 2025, 12:22
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (55 и 47% соответственно). Общество
244
В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям
09 сентября 2025, 11:17
В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям
В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 85% компаний всегда ее дают. Общество
274
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
23
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
353
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
837
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
419
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
272
