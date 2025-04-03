3 апреля утром в Кинельском районе в движении загорелся КАМАЗ

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Сегодня утром в 6 часов 11 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на автодороге Р-229 Обход Самары произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 14 и 136 Отряда № 34 в количестве 9 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что в движении загорелся КАМАЗ.

Незамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б».

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"