29-летняя местная жительница в Жигулевске незаконно поставила на миграционный учет 7 иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по г.Жигулёвску пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным сотрудников полиции, 29-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет 7 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Полицейскими проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники управляющей организации, изъяты документы. Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Ранее не судимая местная жительница предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Отделением дознания О МВД России по г.Жигулёвску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Полицейские предупреждают: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства – переписку, записи разговоров.