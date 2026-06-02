29-летняя местная жительница в Жигулевске незаконно поставила на миграционный учет 7 иностранных граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Вячеслав Федорищев оценил работу новой детской поликлиники в Самаре
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
Электрички между Самарой и Тольятти будут ходить по новому расписанию
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
В Самаре секция настольного тенниса в СШОР № 1 попала под сокращение
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцев приглашают на XXIX областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Самарцы чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
Сотрудники УФНС России по Самарской области приняли участие в совместном совещании с Министерством образования Самарской области
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
В День защиты детей активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области провели творческий мастер-класс
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
44% жительниц Самары готовы посещать бьюти-мастеров прямо в отпуске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

29-летняя местная жительница в Жигулевске незаконно поставила на миграционный учет 7 иностранных граждан

201
29-летняя местная жительница в Жигулевске незаконно поставила на миграционный учет 7 иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по г.Жигулёвску пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным сотрудников полиции, 29-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет 7 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Полицейскими проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники управляющей организации, изъяты документы. Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Ранее не судимая местная жительница предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Отделением дознания О МВД России по г.Жигулёвску в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).  

Полицейские предупреждают: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства – переписку, записи разговоров.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
476
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
616
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
472
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
818
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
922
Весь список