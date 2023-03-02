270 человек в одной квартире зарегистрировала самарчанка

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По данным полицейских, местная жительница 1990 года рождения в период с марта по ноябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учет свыше 270 иностранных граждан по месту пребывания в квартире дома, расположенного на Московском шоссе. Сотрудниками полиции установлено, что женщина за свои «услуги» получила более 80 тысяч рублей.

В 2022 году безработная местная жительница, имеющая на иждивении троих детей, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение 9 эпизодов аналогичного преступления. Судья назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 рублей. Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции провели осмотр фиктивного места проживания иностранцев, опросили соседей, изъяли и изучили документы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре ранее судимой жительнице Самары предъявлено обвинение в совершении 65 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.