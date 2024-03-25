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26 водителей позволили себе сесть пьяными за руль 24 марта в Самарской области

25 марта 2024 11:28
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26 водителей позволили себе сесть пьяными за руль 24 марта в Самарской области

24 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 403 нарушений ПДД РФ, в том числе за нарушение правил перевозки детей – 16. Задержано 26 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения.

В Тольятти, из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 20:50 час. водитель 1961 года рождения, управляя микроавтобусом Peugeot Boxer, двигался по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Свердлова. В пути следования в районе д. № 63 по ул. Автостроителей на нерегулируемом перекрестке с круговым движением при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю LADA XRAY, под управлением водителя 1979 года рождения. Женщине-пассажиру 1983 года рождения легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к внимательности и осторожности на дорогах.

Также Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о пункте ПДД 13.11:  на перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

Теги: БДД

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