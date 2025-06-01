19-летний житель Волжского района, гуляя, решил обокрасть магазин

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Летом прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району за помощью обратилась работник одного из сетевых магазинов. Женщина пояснила, что при просмотре записи с камеры наблюдения, установленной в торговой точке, она увидела момент совершенного хищения товара. При проведении ревизии выяснилось, что ущерб от противоправных действий злоумышленника составил более 7700 рублей.

Полицейские получили информацию, установили местонахождение, задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, не имея денежных средств во время прогулки по микрорайону Южный город, решил совершить кражу из магазина. Реализовав план, похищенное имущество он продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств дела 19-летнему жителю областной столицы назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно, со штрафом в размере 75 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.