19-летний водитель в Самаре врезался в трансформаторную подстанцию, машина перевернулась

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30 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 03:30 час. в Октябрьском районе г. Самара. 19-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Priora» (с ноября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 13 раз), двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Санфировой. В пути следования, напротив дома № 23 А, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил наезд на бордюрный камень и трансформаторную подстанцию с последующим опрокидыванием. Водитель самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.