18 беспилотников сбили над Самарской областью ночью 27 ноября

Минобороны РФ сообщило о крупной ночной атаке беспилотников. С 23:00 26 ноября до 8:30 27 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 18 были сбиты над территорией Самарской области. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

Основной удар пришёлся на приграничные регионы: 52 дрона сбили над Белгородской областью, 26 — над Курской. Остальные беспилотники были перехвачены в разных регионах страны, включая Краснодарский край, Брянскую, Воронежскую, Липецкую и Оренбургскую области. Один дрон уничтожен над акваторией Черного моря, пишет АиФ-Самара.