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17-летний водитель без прав в Самаре врезался в столб

21 июня 2025 15:31
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17-летний водитель без прав в Самаре врезался в столб

21 июня 2025 года в 11:00 сотрудниками полиции  зарегистрирован факт дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. Инцидент произошел в Самаре на улице Неверова, где 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя ВАЗ 212, двигался со стороны улицы Железноводской в направлении улицы Ярославской.

В пути следования молодой человек не справился с управлением и напротив дома №16 по улице Ярославская автомобиль совершил наезд на опорный столб.

С места ДТП госпитализированы водитель и два пассажира: девушка и парень 2009 годов рождения.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Теги: ДТП

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