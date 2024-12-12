15-летний подросток без прав в Сергиевском районе врезался в трубу, трое пострадавших

135

11 декабря на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

Одно из ДТП произошло в 21:55 час. в Сергиевском районе. Не имеющий права управления транспортными средствами 15-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-21093, не состоящим на регистрационном учете, двигался по улице Аэродромной со стороны улицы Заводской в сторону улицы Ленина села Сергиевск. В пути следования возле дома № 14 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал с дороги и допустил наезд на водопропускную трубу. Водитель отечественного автомобиля и его пассажир – юноша 2009 года рождения госпитализированы, еще одному несовершеннолетнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.