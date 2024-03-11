11 марта на трассе в Ставропольском районе столкнулись легковой автомобиль и кроссовер

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11 марта на трассе 36К-578 около села Узюково в Ставропольском районе во встречном направлении столкнулись легковой автомобиль и кроссовер.

В результате аварии три человека госпитализированы с различными травмами.

На месте происшествия работали спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В одном из автомобилей спасатели гидравлическим разжимом отжали деформированную дверь переднего пассажира. На носилках пострадавшие были доставлены до машины скорой медицинской помощи. В спасательных работах принимали участие трое спасателей, задействован аварийно-спасательный автомобиль, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО