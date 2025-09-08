11-летний ребенок пострадал в ДТП в Тольятти

104

7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 337 нарушений ПДД РФ, в том числе 8 нарушений правил перевозки детей и 29 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Автозаводском районе г. Тольятти в 21:05 48-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, в пути следования, в районе д. 101 по ул. Борковской, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21093 под управлением 34-летнего водителя. На месте ДТП телесные повреждения получил 11-летний пассажир ВАЗ-21093. Несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.