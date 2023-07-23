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10 иностранцев нашли в тольяттинской квартире

23 июля 2023 12:00
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10 иностранцев нашли в тольяттинской квартире

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения с сентября прошлого года по июнь текущего года незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемого и сотрудники организаций. Установлено, что двухкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное создание юридического лица.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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