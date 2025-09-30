1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены

30 сентября 2025 11:51
134
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены

1 октября 2025 года в Самарской области в 10:30 и 10:40 пройдёт плановое мероприятие по проверке готовности системы оповещения граждан

Региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» просит жителей и гостей области сохранять спокойствие

Масштабная плановая проверка систем оповещения населения проводится на территории всей России. По всей стране включат сирены и громкоговорители. Цель проверки — обеспечить надёжность системы оповещения горожан в экстренных случаях и защитить людей от возможных опасностей.
Мероприятие проводится с целью профилактики и направлено на проверку исправности систем оповещения.
В Самарской области система оповещения сработает в 10:30 и 10:40 - включением электросирен и сиренно-речевых установок региональной системы оповещения населения, на пунктах оповещения КСЭОН с локальных пультов управления, расположенных в сельских поселениях, локальных систем оповещения, с последующей передачей записанного речевого сообщения: «Внимание всем!» «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025, 13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. Транспорт
341
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025, 19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального... Политика
2511
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025, 10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
Основная тема Парада Памяти 2025 года – «Герои спорта на войне». Общество
593
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
Весь список