1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены

1 октября 2025 года в Самарской области в 10:30 и 10:40 пройдёт плановое мероприятие по проверке готовности системы оповещения граждан

Региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» просит жителей и гостей области сохранять спокойствие

Масштабная плановая проверка систем оповещения населения проводится на территории всей России. По всей стране включат сирены и громкоговорители. Цель проверки — обеспечить надёжность системы оповещения горожан в экстренных случаях и защитить людей от возможных опасностей.

Мероприятие проводится с целью профилактики и направлено на проверку исправности систем оповещения.

В Самарской области система оповещения сработает в 10:30 и 10:40 - включением электросирен и сиренно-речевых установок региональной системы оповещения населения, на пунктах оповещения КСЭОН с локальных пультов управления, расположенных в сельских поселениях, локальных систем оповещения, с последующей передачей записанного речевого сообщения: «Внимание всем!» «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».