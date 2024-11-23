Скандального самарского певца Шарлота* РПЦ простила и теперь защищает

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В пятницу, 22 ноября 2024 года, в Самарском областном суде прошло очередное слушание дела скандального певца Шарлота*. На нем в качестве консультанта выступил священнослужитель Сергей Терехин. Об этом сообщила журналист «КП-Самара» из зала суда.

«По молодости, по неопытности парень наговорил на патриарха Кирилла, который является гарантом православной церкви. Мы просим не применять наказания к нему. Возможно, Эдуард выплеснул какое-то свое негодование на него. Православная вера базируется на покаянии. Прощение со стороны патриарха может считаться прощением со стороны православной церкви и верующих», — сказал Терехин.

Адвокат уточнил, является ли прощение патриарха Кирилла прощением всей православной епархии и всех верующих страны. Представитель РПЦ согласился с этим высказыванием. Ранее Шарлот направлял через отца в Синод письмо с извинениями. Позже через адвоката он записал и опубликовал еще видеообращение.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанг Кипшидзе написал в своем телеграм-канале, что церковь прощает Эдуарда. Напомним, самарского певца этапировали в родной город из Санкт-Петербурга и доставили на допрос после его возвращения 22 ноября 2023 года в Россию, когда он был задержан в аэропорту сотрудниками полиции. Против него завели сразу четыре уголовных дела. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Фото https://irecommend.ru