Узнать все о действующих мерах поддержки и развитии бизнеса смогут предприниматели Тольятти

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Узнать все о действующих мерах поддержки и развитии бизнес-среды в муниципалитете смогут предприниматели и самозанятые Тольятти. Серия таких встреч проводится в рамках проекта «Живая история Самарской области».

В Самарской области постоянно совершенствуется линейка инструментов развития малого и среднего бизнеса, формируется комфортный деловой климат. «Мы будем с особым вниманием следить за ситуацией в этой сфере, при необходимости принимать новые меры поддержки. Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании Глава региона.

Мероприятие состоится 8 сентября в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Организатором выступает региональное минэкономразвития и центр развития предпринимательства «Мой Бизнес». Проект «Живая история Самарской области» - это целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Ожидается, что в общественной акция примут участие более 1 млн граждан. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, стали частью этого масштабного проекта.

Проект будет включать конкурсы, выставки, интерактивные мероприятия и тематические консультации по различным вопросам.

Участники события также смогут принять участие в командной бизнес-викторине, получат новые знания от личного консультанта руководителей малого и среднего бизнеса, владельца собственного стартапа по доставке полезной еды Сары Агранович.

Принять участие сможет любой желающий.

Аналогичные встречи уже прошли в Красноярском, Пестравском, Безенчукском районах, а также в Отрадном, Октябрьске, Чапаевске, Сызрани, Похвистневе, Кинеле. Они пройдут во всех муниципальных образованиях Самарской области.

Фото из открытых источников