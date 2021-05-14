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Самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, приглашают на выставку-презентацию
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Самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, приглашают на выставку-презентацию

14 мая 2021 15:56
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Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона. 

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с центром «Мой Бизнес» приглашает самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, на выставку-презентацию. По итогам мероприятия будут отобраны изделия, которые могут быть использованы для представительских нужд Самарской области. 

На недавней встрече с губернатором Дмитрием Азаровым самарские умельцы презентовали свою продукцию. Глава региона отметил высокое качество исполнения, подчеркнув, что такие изделия приятно не только получать, но и дарить. Губернатор поручил организовать мероприятие, на котором самозанятые смогут продемонстрировать результаты своей работы, а органы исполнительной власти, в свою очередь, найти поставщиков сувенирной продукции, которую традиционно вручают от имени региона официальным гостям и делегациям. 

«Мы приглашаем самозанятых, создающих сувениры с колоритом нашего родного Самарского края и использующих при изготовлении своих изделий символику региона и узнаваемые бренды, принять участие в выставке. Участие в мероприятии позволит отобранным проектам получить партнера в лице регионального правительства, найти дополнительный и стабильный рынок сбыта, а также станет новым этапом в развитии творческих стартапов пользователей специального налогового режима», - рассказал о событии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

К участию в выставке-презентации также приглашаются самозанятые и индивидуальные предприниматели Самарской области, создающие уникальные сувениры представительского класса. Продукция должна иметь презентабельную упаковку, содержать в себе обозначение региона. Либо предусматривать возможность нанесения необходимой надписи по требованию. Важным критерием для участия в выставке будет являться то, что продукт произведен своими руками.

На выставке самозанятые и индивидуальные предприниматели должны будут презентовать свой проект и производимые  изделия. А представители органов исполнительной власти, в свою очередь, расскажут о требованиях, которые предъявляются к приобретаемой для представительских нужд продукции.

Подать заявку на участие в выставке-презентации необходимо до 16 мая 2021 года. Мероприятие состоится 18 мая с 15.00 в центре "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211). Количество мест ограничено! 

 

Фото из открытых источников

 

 

Теги: выставка Самозанятые сувенирная продукция

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