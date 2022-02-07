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Предприниматели Самарской области могут получить статус социальных

7 февраля 2022 14:39
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Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться до 31 декабря 2022 года.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области объявило старт приема заявок на получение статуса социально-ориентированного предприятия в 2022 году. Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться до 31 декабря 2022 года.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для Правительства Самарской области и Губернатора Дмитрия Азарова. Внедрение новых инструментов для развития таких предпринимателей – одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона при участии жителей губернии.

Получить этот статус и соответственно налоговые льготы и финансовую поддержку предприниматели могут, если принимают на работу граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых; реализуют товары, работы и услуги, произведённые лицами из категорий социально уязвимых; создают товары или оказывают услуги для таких граждан; ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.

Социальное предпринимательство затрагивает отрасли образования, здравоохранения, физической культуры, туризма, социального обслуживания, культурного просвещения. Это, в том числе, дошкольное и дополнительное образование, психолого-педагогические услуги, производство ортопедической продукции, деятельность частных театров и др.

Законодательство не запрещает предпринимателям, состоящим в реестре социальных, заниматься другими видами деятельности. Однако, в общей сумме их доходов, не менее 50% должно быть получено от деятельности социально-ориентированного бизнеса.

«В прошлом году мы провели конкурс по предоставлению субсидий для предприятий, объединяющих в своей работе бизнес и помощь особым группам населения. Мы подготовили и провели образовательную программу, провели консультации по работе в этом статусе и в результате отобрали 30 проектов, которые получили гранты до 500 тысяч рублей на развитие. В этом году мы продолжим внедрять новые механизмы поддержки социального бизнеса и планируем повторить конкурс грантов. Приглашаю предпринимателей подавать заявки на включение в реестр, чтобы получить возможность участия и получения безвозмездной субсидии», – обратился к представителям социально-ориентированного предпринимательства Дмитрий Богданов.

В 2021 году для социального бизнеса были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, льгота будет действовать по 31 декабря 2022 года. Ставка снижена в три раза: по УСН «доходы» она сократится с 6% до 2%, по УСН «доходы минус расходы» - с 15% до 5%. Для этой категории предпринимателей продолжают действовать льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке – 1 % годовых.

Если в 2020 году в реестре социального бизнеса Самарской области состояли всего 23 социальных предпринимателя, то в 2021 году их было уже 139.

Подробнее о статусе социального предпринимателя, особенностях его признания и доступных мерах поддержки, можно узнать в специальном разделе на сайте mybiz63.ru. Подать заявку на получение консультации по присвоению статуса социального предпринимателя и ознакомиться с перечнем необходимых документов можно здесь. 

 

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