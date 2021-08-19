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Предприниматель из Самары  получила европейский сертификат на защитные комбинезоны для врачей

19 августа 2021 18:22
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Она готовится поставлять их на экспорт.

Основатель швейной фабрики «Профи Дресс» Руслана Сукаева получила европейский сертификат на защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов. Это означает, что продукция самарского производителя соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изделиям в странах Евросоюза. 

Условия для успешного развития предпринимательства в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отметил в своем Послании Глава региона. 

По словам Русланы Сукаевой, ее фабрика существует уже 10 лет и занимается пошивом униформы и текстиля для ресторанов, гостиниц и магазинов. В условиях пандемии предприниматель смогла адаптироваться к новым запросам рынка, и в 2020 году на предприятии был разработан новый продукт – многоразовые защитные костюмы для медицинских работников. «К нам приезжали врачи наших, самарских больниц, чтобы рассказать о нюансах, которые необходимо было учесть: удобство, комфорт ткани, защита от бактерий. В разработке принимали участие конструкторы, дизайнеры, закройщики, лаборанты. Продукт прошел внутренние испытания на фабрике, а затем в наших больницах и российских лабораториях», - рассказала о создании костюма основатель фабрики. 

Получив положительные заключения от российских экспертов, на фабрике «Профи Дресс» приняли решение выходить на европейский рынок. «В этом вопросе нам помогли разобраться в областном министерстве экономического развития и региональном экспортном центре. В качестве господдержки мы получили 1 млн. рублей, который направили на лабораторные исследования в Европе. На получение европейского сертификата у нас ушло чуть больше года, - поделилась Руслана Сукаева. - Сначала мы выбрали аккредитованную организацию, которая вела нас по всем этапам. Далее – технологи подготовил полную техническую документацию, ее мы отправили на испытания в Литву и Великобританию. Сегодня мы имеем на руках европейский сертификат на наши защитные комбинезоны, продукт полностью соответствует нормативно-технической документации», - пояснила основатель швейной фабрики. 

«Мы гордимся нашими активными предпринимателями и всегда готовы оказать им необходимую поддержку. Представителям бизнеса, ориентированным на внешние рынки, часто не хватает информированности, уверенности в собственных силах. Для этого в Самарской области работает Центр поддержки экспорта. Грамотные аналитики здесь подберут наиболее подходящую страну, помогут с поиском зарубежных партнеров, переводом документации, обновлении сайта, участием в зарубежных выставках и многом другом, - рассказал о работе Центра министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В этом году региональный экспортный центр представил пакетные услуги, позволяющие получить целый комплекс мер поддержки, нацеленных на максимально быстрый результат. Сегодня в Центре действуют комплексы услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок, участию в международных мероприятиях. Еще один пакетный продукт касается размещения на электронных торговых площадках и участия представителя малого и среднего бизнеса в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности».

В ближайших планах предпринимателя - найти зарубежных партнеров. Для этого на английский язык были переведены презентации и сайт компании, создан аккаунт на маркетплейсе Алибаба, предприятие активно участвует в бизнес-миссиях.

Теги: европейский сертификат самарский предприниматель

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