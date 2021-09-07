Подведены итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

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В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В этом году конкурс объединил 130 участников. Среди них впервые были не только индивидуальные предприниматели и основатели юридических лиц – отдельная номинация была посвящена самозанятым.

Площадка центра «Мой бизнес» снова стала центром притяжения молодых, энергичных и предприимчивых – именно здесь на днях проходил конкурсный отбор лучших молодых предпринимателей региона. В Самарской области делают все для формирования благоприятного делового климата. Поддержка начинающих предпринимателей, создание условий для комфортного старта в бизнесе, разработка широкой линейки инструментов поддержки – важное направление Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и при активном участии жителей региона.

Подать заявку на участие в конкурсе могли самозанятые и предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет. К очной защите своих проектов на региональном этапе были допущены 35 человек. Каждый из них презентовал свое дело перед конкурсной комиссией, в которую вошли представители регионального минэкономразвития, крупных федеральных компаний, а также опытные предприниматели.

«Каждый из вас, а особенно, победители, будут иметь возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса, быть проводниками предпринимательства Самарской области, прорекламировать себя и достойно позиционировать наш регион, - обратился к участникам председатель конкурсной комиссии, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Вы большие молодцы: не побоялись вести бизнес, не побоялись представить свой проект, отвечать на сложные вопросы. Вы для нас – абсолютный приоритет. И, если это будет необходимо, мы сопроводим каждого из вас, предоставим меры поддержки. От себя лично, от областного правительства хочу поздравить каждого участника. Уверен, что, участвуя в этом конкурсе, вы приобрели дополнительные навыки и опыт. Вливайтесь в нашу большую семью «Мой бизнес 63», мы всегда рады вас видеть в новом, большом Доме предпринимателя».

Представить свой проект участники смогли в 10 номинациях, среди которых «Торговля», «Сфера услуг», «Производство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство» и др. Это проекты в самых разных направлениях: оздоровительный детский центр, соляная пещера, сеть танцевальных школ, инновационный метод ремонта стеклопластикового оборудования, салон красоты для мужчин, школа-студия маникюра, клуб рукопашного боя, фитнес-центр, а также проект изготовления вязаных изделий с привлечением пенсионеров и многие другие.

Основатель сети танцевальных школ «Созвездие» Анастасия Безуглая представила свой проект и стала победителем в номинации «франчайзинг» - сейчас предприниматель занимается «упаковкой» франшизы. Сеть представляет собой 8 филиалов в Самаре, в которых занимаются 500 учеников. Как говорит сама Анастасия, уникальность ее продукта заключается в собственной системе быстрого набора учеников. «В пандемию я полностью переорганизовала бизнес-процессы, благодаря чему за прошлый учебный год мне удалось открыть пять филиалов. Сегодня мы успешно функционируем в Самаре. Через три года я вижу свой бизнес как запущенную сеть франшиз по Самарской области, через пять – федеральная сеть, через десять лет я вижу «Созвездие» ведущей танцевальной студией России», - поделилась планами Анастасия Безуглая.

Еще один участник - Александр Копцев - предприниматель со стажем. Вот уже более 11 лет он занимается производством оборудования для сельского хозяйства. Молодой человек является активным участником образовательных программ и мероприятий для бизнес-сообщества, которые проходят на площадке центра «Мой бизнес». Признаётся, тренинги, форумы и обмен информацией просто необходимы для развития своих компетенций. Поэтому и решил принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России». «Конкурс для молодых предпринимателей - это шанс увидеть возможности своих коллег, поделиться опытом. К тому же, свежие идеи, которые здесь звучат от моих коллег, очень интересны, ценны и, бывает, что в проекте из абсолютно другой сферы слышишь то, что можешь применить у себя», - отметил Александр Копцев.

«Я уже участвовала в конкурсах инновационных проектов, получала грантовую поддержку на развитие идеи. На базе университета мы занимаемся разработкой витаминизированных крио-коктейлей, в этом году планируем создать полную техническую карту, а также установлены составы коктейлей, полезных для жителей средней полосы России. Кроме того, мы создаем крио-мороженое, разные десерты», - рассказал самозанятая студентка СамГТУ Алина Бабенкова, победившая в номинации «Самозанятый». Девушка занимается создание крио-шоу. Перед экспертами она представила программу «волшебной фотосессии» с использованием эффектных клубов пара. Это одно из нескольких направлений, которые развивает Алина.

Теперь победители регионального конкурса смогут побороться за звание лучших на федеральном этапе, который состоится в ноябре.

Участие в подобных конкурсах – далеко не единственная мера поддержки, на которую могут рассчитывать молодые люди, решившие попробовать свои силы в бизнесе. Для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых граждан в Самарской области создан целый комплекс инструментов развития: бесплатные консультации, правовая поддержка, образовательные программы по разным направлениям и аспектам ведения бизнеса, льготные микрозаймы от регионального Гарантийного фонда, комплексные услуги от центра «Мой бизнес», содействие при выходе на маркетплейсы и внешние рынки и многое другое. Информация о всех мерах опубликована на Едином портале mybiz63.ru.