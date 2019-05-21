В Самаре пройдет Региональный форум предпринимателей «Линия успеха»

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В целях реализации в Самарской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также в рамках празднования Дня российского предпринимательства в Самаре состоится крупнейший региональный бизнес-форум «Линия успеха», организованный Правительством Самарской области.Место проведения форума: г. Самара, ул. Самарская, 110, Отель ЛОТТЕ. Регистрация участников с 9.00, начало работы форума с 10.00.В форуме примут участие предприниматели, менеджеры, члены ассоциаций и общественных объединений предпринимателей, представители региональных и муниципальных органов власти, региональных структур поддержки предпринимательства.Деловая программа форума включает в себя актуальные для большинства предпринимателей региона мероприятия:- круглый стол «Работающие стратегии экспорта. Перспективные ниши для экспорта в страны Азии», на котором предприниматели встретятся с лучшими экспертами по развитию импортозамещения, экспорта и импорта России;- круглый стол «Развитие молодежного предпринимательства». Встреча предпринимателей с практиками бизнеса «Business&Talks» («Бизнесс толком») – эксперты расскажут предпринимателям о своем опыте и главных правилах развития бизнеса;- круглый стол «Финансы для нефинансистов», где опытный бизнес-тренер научит предпринимателей навыкам эффективного финансового мышления.- «Трансформация контрольно-надзорной деятельности – актуальная задача государства и бизнеса». Встреча, на которой предприниматели смогут задать вопросы специалистам ФНС России по Самарской области, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Прокуратуры Самарской области. Модератор: Евгений Борисов - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области.В течение всего дня на форуме будут работать четыре площадки:- Выставка финансовых организаций, где банковские, кредитные, лизинговые, финансовые организации познакомят участников форума со своими программами и финансовыми услугами для малого и среднего бизнеса;- Выставка организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области, на которой специалисты расскажут о мерах поддержки предпринимателей и проконсультируют на местах;- Выставочная экспозиция «Сделано в Самарской области»,где предприниматели региона продемонстрируют свою продукцию (услуги);- Медийная площадка, на которой представители СМИ будут общаться с участниками форума.Участие бесплатное. Регистрация на форум: https://bizforum63.ru/