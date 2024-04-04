Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал его запросы об интервью

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Президент Владимир Зеленский проигнорировал многочисленные просьбы об интервью. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в разговоре с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», – сказал он.

Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина в феврале 2024 г.

Беседу российский лидер начал с «маленькой исторической справки», в которой подробно объяснил характер отношений России и Украины на протяжении многолетней истории. Путин также рассказал о причинах начала спецоперации России на Украине, напомнив о нарушении обещания НАТО не продвигаться на восток, пишут Ведомости.

В ходе беседы президент РФ сообщил, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Киеву «воевать с Россией». Путин вновь подчеркнул, что Москва от переговоров не отказывалась. В то же время, обратил внимание российский лидер, этому процессу препятствует указ Зеленского, который запрещает вести переговоры с действующим руководством РФ.

Фото: pxhere.com