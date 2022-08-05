Жителям Самарской области предлагают принять участие в флешмобе «Спасибо, парни!»

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Наши военные на протяжении всей истории представляют собой образец преданной службы, героизма при исполнении задач в военное и мирное время.

Участники флешмоба – жители региона могут разместить в своих социальных сетях пост с благодарностью российской армии, военным – участникам спецоперации. Это могут быть как текстовые записи, так и авторские ролики, записанные самарцами.

К акции уже присоединились активисты партии, местные отделения, депутаты и волонтеры.

«Более двух тысяч открыток со словами поддержки передал губернатор Дмитрий Игоревич Азаров нашим бойцам. Ребята сейчас защищают Донбасс, выполняя боевые задачи. Вдали от Родины весточки из родного региона особенно ценны», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе, вице-спикер регионального парламента Александр Живайкин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"