Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске. После ряда совещаний, посвященных вопросам социально-экономического развития города, глава региона вместе с неравнодушными жителями, представителями общественных организаций и молодежных объединений отправил гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции.

Сбором всего необходимого занимались активисты единого городского штаба «Вместе – мы сила» и благотворительного фонда «ВоВремя» при поддержке администрации Жигулевска и Правительства региона. В двух машинах собраны адресные посылки бойцам, а также необходимые дополнительные вещи, специальное снаряжение, генераторы, аккумуляторы, печи, окопные свечи, маскировочные сети и сухие пайки. Другими словами, все, что необходимо для успешного выполнения поставленных боевых задач.

Важно, что в каждой посылке есть послание от детей – письма с добрыми пожеланиями и словами благодарности, поделки и даже коробки конфет с рисунками. Активисты рассказали, что маршрут будет пролегать через подшефные госпитали четырех городов: Валуйки, Старобельск, Сватово, Артемовск, а также поселка Ровеньки. В них будут переданы необходимые лекарственные препараты и медицинское оборудование, которые помогут защитникам Отечества быстрее восстановиться после ранений.

«Желаю доброй дороги. Горд тем, что земляки откликаются и очередной гуманитарный груз отправляется в зону специальной военной операции нашим бойцам-защитникам – нашим землякам и не только. И конечно же, в военные госпитали, больницы, которые помогают нашим бойцам восстановить свои силы как можно быстрее. Спасибо вам большое», – обратился Дмитрий Азаров.

Ранее в зону СВО из Жигулевска ушло уже 39 гуманитарных конвоев, отправлено более 500 тонн груза. Важно отметить, что посылки направляются не только бойцам, но и мирным жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Получают помощь и те военнослужащие, которые только готовятся встать на защиту Родины. Среди них – Ярослав, саратовец, окончивший рязанское училище ВДВ. Сейчас он проходит военную подготовку в Тольятти, после чего отправится в зону СВО. Парень даже не подозревал, что его верный друг Нариман – участник специальной военной операции – обратился к Дмитрию Азарову с вопросом оказания помощи по приобретению необходимой экипировки.

«Дмитрий Игоревич, простите за беспокойство! Когда встретились в Питере, вы сказали, что можно будет написать, если возникнут вопросы, – обратился к главе региона Нариман в своем письме. – У меня небольшая просьба: мой братишка пошел по моим стопам и уже окончил Десантное училище, стал офицером. Сейчас находится в Тольятти на обучении и готовится отправится на защиту новых территорий. Я сам недавно уехал с передовой, чуть задело, прохожу лечение. Дмитрий Игоревич, прошу по возможности, помогите брату со снаряжением, я, к сожалению, сам пока не могу помочь ему, коптеры закупили, средств не осталось. Очень надеюсь на Вашу поддержку, мы Вас не подведем».

Дмитрий Азаров откликнулся на призыв о помощи. «Он написал, что брат проходит подготовку, уже готов поехать в зону специальной военной операции и надо помочь с экипировкой. Ярослав, конечно, я откликнулся, слово давал помочь. Поэтому я приобрел тебе экипировку, передаю», – обратился губернатор.

«Нариман старше меня на 5 лет, мы не родственники, но братом он меня считает. Я просто попросил по возможности помочь. Но я совсем не ожидал, что окажете содействие, – сказал в ответ Ярослав и поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь в приобретении всего необходимого. – Спасибо вам большое. Уверен, что Победа будет за нами»!

В этом убеждены и активисты единого городского штаба «Вместе – мы сила», которые каждый день помогают плести маскировочные сети, делать окопные свечи, собирать и отправлять гуманитарный груз защитникам Отчества.

Руководитель штаба Лариса Колосова рассказала губернатору о работе активистов, которые с первых дней проведения специальной военной операции стали всемерно помогать. «Началось все стихийно. Потом благодаря главе Жигулевска мы объединились: и духовенство, и жены, и администрация города, в результате чего образовался такой штаб. Здесь у нас попеременно дежурят 50 волонтеров, – отметила она. – Мы формируем гуманитарный груз на основе того, что просят сами бойцы. Ребята там о нас уже знают, потому что вот здесь посылки, которые передали из Набережных Челнов, Казани. Они все свозятся сюда и потом мы, формируя гуманитарный конвой, добавляя свое, отправляем в зону СВО. То есть мы все вместе и по-другому никак».

Дмитрий Азаров поинтересовался, насколько активно жители Жигулевска откликаются на просьбы о помощи в сборе гуманитарной помощи. «Я могу сказать точно, что помогает весь город. Нет такого человека, который что-то не дал и не принес, вложив частичку своего сердца и души», – отметила руководитель штаба.

«Очень приятно это слышать. Жигулевцы – они такие. Встречался с бизнес-сообществом, с предпринимателями, руководителями крупных предприятий, я их тоже лично поблагодарил. Потому что нет ни одного трудового коллектива, который бы не откликнулся и не внес свою лепту, не помогал бы нашим героям-защитникам. И действительно сплоченность людей здесь, желание буквально каждого горожанина помочь нашим бойцам часто привожу в пример другим территориям», – сказал в ответ глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил активистов и волонтеров, которые в свободное время приходят в штаб, чтобы оказать посильную помощь, – это люди не только старшего поколения, но и молодежь. «Спасибо, что помогаете, ребята там всегда очень благодарят жителей Самарской области за ту поддержку, которую мы оказываем, для них она очень важна. Когда они чувствуют, что спина прикрыта и здесь о них ни на минуту не забывают, уверенности им добавляет в том, что враг будет разбит, а победа будет за нами. Так держать», – обратился руководитель области.

Городской штаб находится рядом с музеем боевой славы, в котором постоянно проходят экскурсии, уроки мужества. «Здесь сначала мы рассказываем о Донбассе и Луганске 1941 года, как завоевали Победу наши деды, а потом мы приглашаем их в другой зал, показываем свои фильмы, которые сами снимаем в зоне СВО. Бойцы, жители наших новых территорий рассказывают о себе, своем быте, условиях, в которых им сегодня приходится жить. И вы не представляете, как это все заводит. На следующий день к нам в штаб приходят мальчишки и девчонки, чтобы помочь плести сети», – рассказала Лариса Колосова.

«Мы знаем и твердо верим, что эта сетка кого-то прикроет, поэтому мы приходим и будем приходить в штаб», – добавили волонтеры. Организация расположена по адресу: город Жигулевск, улица Пионерская, д.23 – в кабинетах 7 и 20 третьего корпуса школы №7. Здесь будут рады любой помощи.

В музее представлены уникальные экспонаты, которые приносили сами жители города. Здесь отражена довоенная эпоха и быт людей, в том числе сохранившаяся советская мебель, ретрансляторы, домашняя утварь и многое другое. Особое место занимают предметы времен Великой Отечественной войны. Это форма солдата Красной армии, оружие, каски, наградные листы и сами награды, похоронки, старые черно-белые фотокарточки. «Все это нам помогали собирать жители города. Они приносили все эти предметы, у каждого из которых есть своя история», – отметила Лариса Колосова.

В музее есть информация о земляках-героях Великой Отечественной войны, а также сведения о тех, кто особо отличился своим трудом и заботой о других людях. Так, отдельный стенд посвящен семье Александры Аврамовны и Емельяна Константиновича Деревских. Глава семьи трудился на нефтепромыслах в Отважном, а его супруга заботилась о детях в яслях. Они не остались равнодушными к маленьким мальчишкам и девчонкам, которые остались сиротами. Так семья воспитала 58 детей, 17 из которых были эвакуированы из блокадного Ленинграда.

Узнав эту историю, Дмитрий Азаров предложил провести исследовательскую работу: поработать с архивами и найти самих приемных детей Деревских или их родственников, чтобы больше узнать о героях Великой Отечественной войны, которые могут служить большим примером для многих семей наших дней. Особую важность этой работе придает Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.

«Совершенно выдающаяся история. Давайте до корней дойдем и как можно больше об этой семье узнаем, поработаем с архивами. Хорошо бы найти детей, внуков, правнуков. Хотелось бы знать корни Александры Аврамовны и Емельяна Константиновича, с каких территорий они забирали детей на воспитание. Здесь нужно объединение усилий общественников, специалистов, которые работают непосредственно с архивами», – вышел с инициативой Дмитрий Азаров и поручил главе Жигулевска Илье Сухих выстроить работу и оказать все необходимое содействие.

«Что важно, что администрация города, духовенство и жители города сплотились в такой сильный кулак. И если нам ударить, то я думаю, что враг будет разбит. Наверное, в нашей стране везде так», – уверена руководитель штаба.

«По-другому и не было. Всегда, когда народ объединялся, тогда и побеждал. Вот и сейчас такая сплоченность и единство крайне необходимы, чтобы победить. То, что победим, сомнений нет. А вот когда это произойдет – зависит от каждого из нас», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области