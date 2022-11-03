Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в случае приезда туда Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что не будет участвовать в саммите Группы двадцати (G20) в случае приезда туда президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

"Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать", - цитирует слова Зеленского украинское агентство УНИАН.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МИД Индонезии пока подтверждает участие в саммите только 17 глав государств. При этом ни Россия, ни Украина, чей президент приглашен на встречу, хотя страна и не входит в G20, пока не сообщали, будут ли главы этих государств участвовать во встрече.

"Большая двадцатка" - неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны.

Фото: AP Photo/ Nariman El-Mofty/ТАСС