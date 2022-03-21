Зеленский: возможный компромисс с Россией надо вынести на референдум на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине, передает ТАСС.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум, - сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы в понедельник на сайте украинского Общественного телевидения. - Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом".

Зеленский добавил, что он считает "нормальным компромиссом" ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран - членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

Касаясь перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский заявил: "Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, окей, другие гарантии безопасности".

"Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - утверждает президент Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине "австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного. Вместе с тем, по словам Пескова, в условиях продолжающихся переговоров "дальнейшая детализация этой темы невозможна".

Фото: Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC Attribution 4.0 International/ТАСС