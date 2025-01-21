Завершая Год Семьи: общественники и единороссы обсудили меры поддержки многодетных семей

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Активисты партийного проекта «Крепкая семья» в регионах поделились опытом работы по реализации президентского указа.

Год назад Президент России Владимир Путин подписал Указ № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ закрепил единый статус многодетной семьи, а также установил перечень государственных гарантий для многодетных. С этого момента для многих семей в Российской Федерации, имеющих трёх и более детей, был установлен бессрочный статус многодетных, ряд приоритетных мер социальной поддержки и другие льготы.

Весь прошлый год, проходивший под знаком семьи, политики и общественные деятели так или иначе возвращались к вопросу необходимости разработки мер, направленных на увеличение рождаемости, повышения роли семейных ценностей в обществе и укрепления статуса многодетной семьи.

Помимо этого главы субъектов должны были обеспечить реализацию целого ряда мер, в том числе и по информирования многодетных семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах. Многое было сделано, но демографическая ситуация в ряде регионов остаётся по-прежнему напряжённой. Об этом сегодня вновь говорили многодетные мамы, представители общественных организаций, защищающих их интересы, координаторы партийного проекта «Крепкая семья» из разных регионов России.

На связи представители регионов ПФО: Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Нижний Новгород, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области.

Льготы на проезд, горячее питание для школьников, бесплатное посещение театров или спортивных мероприятий или подведение всех коммуникаций к земельным наделам многодетных - не во всех регионах ситуация благополучная и однозначная. Критерий нуждаемости в каких-то регионах уже отменили, а где-то все ещё является камнем преткновения для получения положенных по закону льгот.

В Самарской области сделано уже многое, отмечает координатор партийного проекта «Крепкая семья» в регионе, сенатор РФ Марина Сидухина.

«В соответствии с указом Президента, все меры социальной поддержки, которые прописаны в указе, на территории нашего субъекта полностью выполняются. Помимо этого, в регионе ещё 14 мер для многодетных семей были введены дополнительно в 2024 году», - напомнила сенатор РФ от Самарской области.

«Мы пошли проактивным методом, и у нас охват мер социальной поддержки увеличился - на 14 731 многодетную семью. В рамках реализации указа мы видели, что, поступает много запросов от многодетных семей, где ребёнок является участником специальной военной операции. Если ребёнок до 23 лет, старший ребёнок, и он является участником и ветераном боевых действий специальной военной операции, то статус многодетности продлевается, и соответственно, все меры социальной поддержки сохраняются для этой семьи», - рассказала Марина Сидухина коллегам из других регионов ещё об одной региональной инициативе.

Так, просьба многодетных семей была услышана, и по поручению главы региона были изменены условия по обеспечению земельными участками. Семьи, отказавшиеся от выделенного земельного участка, могут получить компенсационные выплаты в размере 250 тысяч рублей. За такой выплатой обратились за год 249 семей региона, подчеркнула она.

Кроме того, действует компенсация до 50% за жилищно-коммунальные услуги, а не 30%, как это было в 2017 году в рамках нашего регионального законодательства. За вывоз ТКО -75% могут компенсировать многодетным семьям самарского региона, а за найм жилья - до 50%.

«Компенсацию по оплате ЖКУ получают у нас 19 743 семей. Всего на территории нашего региона - 38 931 многодетная семья. А по удостоверению многодетной семьи, которые в 63-ем регионе уже действуют в течение двух лет, на посещение музеев, парков, культурных мероприятий, выставок, у нас тоже действуют скидки для многодетных семей», - пояснила сенатор.

«К сожалению, наш регион - среди 41 субъекта РФ, где демографическая ситуация не такая благостная, как нам бы хотелось. Но мы вместе с партийным активом продолжаем работу над изменением ситуации. По инициативе секретаря реготделения партии, губернатора Самарской области, у нас введена одновременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей по постановке на учёт по беременности женщине, которая получает образование на очной форме обучения, а также предусмотрена компенсация не менее 50% стоимости обучения в организации среднего профессионального образования и высшего профессионального образования на одного ребёнка из многодетной семьи», - сообщила Марина Сидухина.

Председатель правления Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей Самарской области», многодетная мама Татьяна Керженцева отметила, что многодетным семьям многого удалось достичь потому, что в регионе сложилось эффективное взаимодействие с Министерством социально-демографической политики.

«Министр социально-демографической политики региона Регина Воробьева провела 47 встреч, на которых присутствовало почти 4000 многодетных родителей. По итогам встреч мы внесли просьбу рассмотреть возможность исключения критерия нуждаемости семьи в жилом помещении при предоставлении компенсации взамен земельного участка. И наша просьба была услышана, нам пошли навстречу и сейчас в нашем регионе этот критерий нуждаемости снят. То есть все семьи могут получить земельный участок вне зависимости от этого критерия»,

Заместитель руководителя Самарского регионального общественного движения содействия развитию семьи, материнства и детства «Быть мамой», психолог и многодетная мама Марина Березовская рассказала, что в регионе успешно реализуется такой проект как Форум семейно-ориентированных некоммерческих организаций «Культура семьи».

«В 2024 году на площадке форума были собраны 48 уникальных проектов. Форум был поддержан сенатором, Уполномоченным по правам ребёнка, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Самарской области, Губернской и городской думами, Министерствами социальной защиты и здравоохранения. Это показывает наличие устойчивых взаимоотношений, динамично развивающихся в Самарской области и готовность к построению совместной работы и органов власти как раз в рамках реализации 63-го указа президента. На форуме, кроме презентации широкой общественности лучших практик в помощи семьям региона, состоялась оживлённая дискуссия, работали круглые столы и зоны творческих мастер-классов», - поделилась Березовская.

Одним из практических результатов форума стала разработка совместных программ, направленных на помощь семьям, в том числе между Общественным движением «Быть мамой» и Комитетом Семей воинов Отечества. Так, появилась инициатива по поддержке беременных и родивших жён участников СВО. Проект стартует в феврале этого года, рассказала она.

«Еще одним предложением Форума стало создание рабочей группы из руководителей НКО для разработки дорожной карты в помощь семьям по комплексному преодолению кризиса. Было принято совместное решение сделать форум ежегодным. Проведение второго форума запланировано на 29 октября 2025 года», - пригласила коллег из других регионов присоединится к мероприятию Марина Березовская.

«Я думаю, что у каждого региона есть свои, как я всегда говорю, изюминки», - заметила сенатор Марина Сидухина. Она напомнила, что в Самарской области по инициативе Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», главы области Вячеслава Федорищева 2025 год объявлен Годом многодетной семьи, и потому работа в этом направлении будет продолжена и не ограничена ни временными рамками, ни рамками партпроектов.

За этот год была проделана большая совместная работа с коллегами по общественному совету федерального проекта «Крепкая семья» во всех регионах. Комиссия «Единой России» в Государственной Думе РФ взяла в работу многие региональные меры поддержки многодетных семей. Наиболее эффективные местные практики, будут рекомендованы регионам при исполнении ими Указа Президента о мерах поддержки многодетных семей.

Кроме того, в 2025 году фракция партии «Единая Россия» в Госдуме продолжит работать над усовершенствованием мер поддержки российских семей, резюмировала координатор федерального партпроекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"