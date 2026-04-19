В Минпросвещения ответили на инициативу продлить учебный год

Увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти нецелесообразно. Об этом заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

По его словам, каникулы являются временем для отдыха и оздоровления детей. Для учащихся организуют яркую, насыщенную и разнообразную программу. Дети участвуют в спортивных соревнованиях, а также творческих мастер-классах и экскурсиях, пишет КП.

"Важным шагом к повышению качества организации детского отдыха стало утверждение единой программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, ежегодно летом открыты организации дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта по месту жительства", - заявил Кравцов.