20 апреля возобновится работа грузопассажирской переправы «Самара – Рождествено» 

Движение парома «Окский-35» было временно приостановлено из-за резкого подъёма воды в Волге. Сейчас условия позволяют возобновить его работу, и уже завтра судно выйдет на маршрут.



Напоминаем, переправа работает ежедневно по графику:



Отправление от Октябрьского спуска в Самаре — в 8:00, 14:00 и 18:00



Отправление из села Рождествено — в 6:00, 12:30 и 16:30



Последнюю информацию об изменениях в работе речного транспорта можно найти на официальных площадках ведомства, на сайте Самарского речного пассажирского предприятия по адресу www.srpp63.ru, а также уточнить по телефонам 8 (846) 222-93-37 и 8 (917) 011-42-21, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: пресс-служба минтранса СО