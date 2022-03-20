Замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь

121

Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, передает ТАСС.

"В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком", - сообщил в Telegram-канале в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: sevastopol.su