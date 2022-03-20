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Замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь

20 марта 2022 20:27
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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, передает ТАСС

"В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком", - сообщил в Telegram-канале в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

 

Фото:   sevastopol.su

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