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Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку и начал есть

20 ноября 2021 23:29
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Он принимает пищу по схеме.

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку, он принимает пищу по схеме и состояние его здоровья стабильное, заявила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, передает РИА Новости.

"Пациент проходит все соответствующие терапии. Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог. Пациент принимает пишу согласно схеме, состояние здоровья стабильное", — заявила врач журналистам.

По словам медика, Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят врачи.

 

Фото:   pixabay

 

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