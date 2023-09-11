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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88%

11 сентября 2023 11:54
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Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88%

В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале mos.ru.

Портрет онлайн-избирателя
Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование:

  • 68% — женщины, 32% — мужчины
  • 35-50 лет — средний возраст избирателя (44% от всех заявлений)

Топ регионов по активности голосования

  • Московская область
  • Нижегородская область
  • Алтайский край
  • Свердловская область
  • Новосибирская область

Сервисы для выборов на Госуслугах 
На выборах-2023 избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии активно пользовались сервисами Госуслуг:

  • 1,21 млн пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ 
  • 274 тыс. пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса «Мобильный избиратель»
  • 6,5 тыс. пользователей подали заявление для голосования на дому
  • 9,5 тыс. пользователей проставили подписи в поддержку кандидатов
  • 109 тыс. раз партии и кандидаты воспользовались сервисами для них — получали информацию о выборах, собирали подписи в поддержку выдвижения, размещали фотографии и эмблемы
  • 836 тыс. личных кабинетов создали члены избирательных комиссий

Узнать о полезных цифровых сервисах для избирателей можно было у Робота Макса на Госуслугах. С 1 сентября Макс ответил больше, чем на миллион таких запросов.

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