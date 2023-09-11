Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88%

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В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале mos.ru.

Портрет онлайн-избирателя

Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование:

68% — женщины, 32% — мужчины

35-50 лет — средний возраст избирателя (44% от всех заявлений)

Топ регионов по активности голосования

Московская область

Нижегородская область

Алтайский край

Свердловская область

Новосибирская область

Сервисы для выборов на Госуслугах

На выборах-2023 избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии активно пользовались сервисами Госуслуг:

1,21 млн пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ

274 тыс. пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса «Мобильный избиратель»

6,5 тыс. пользователей подали заявление для голосования на дому

9,5 тыс. пользователей проставили подписи в поддержку кандидатов

109 тыс. раз партии и кандидаты воспользовались сервисами для них — получали информацию о выборах, собирали подписи в поддержку выдвижения, размещали фотографии и эмблемы

836 тыс. личных кабинетов создали члены избирательных комиссий

Узнать о полезных цифровых сервисах для избирателей можно было у Робота Макса на Госуслугах. С 1 сентября Макс ответил больше, чем на миллион таких запросов.