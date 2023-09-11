Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88%

В голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1 млн 72 тыс. избирателей из 24 регионов, явка составила 88%. Жители Москвы голосовали на региональном портале mos.ru.
Портрет онлайн-избирателя
Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование:
- 68% — женщины, 32% — мужчины
- 35-50 лет — средний возраст избирателя (44% от всех заявлений)
Топ регионов по активности голосования
- Московская область
- Нижегородская область
- Алтайский край
- Свердловская область
- Новосибирская область
Сервисы для выборов на Госуслугах
На выборах-2023 избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии активно пользовались сервисами Госуслуг:
- 1,21 млн пользователей в 24 регионах подали заявление на участие в ДЭГ
- 274 тыс. пользователей выбрали удобный участок при помощи сервиса «Мобильный избиратель»
- 6,5 тыс. пользователей подали заявление для голосования на дому
- 9,5 тыс. пользователей проставили подписи в поддержку кандидатов
- 109 тыс. раз партии и кандидаты воспользовались сервисами для них — получали информацию о выборах, собирали подписи в поддержку выдвижения, размещали фотографии и эмблемы
- 836 тыс. личных кабинетов создали члены избирательных комиссий
Узнать о полезных цифровых сервисах для избирателей можно было у Робота Макса на Госуслугах. С 1 сентября Макс ответил больше, чем на миллион таких запросов.