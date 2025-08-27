Я нашел ошибку
Главные новости:
По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в 4 городах планируется реализовать пилотный проект «Чистое небо».
Вячеслав Федорищев провел совещание по модернизации уличного освещения в губерниии
На мероприятии присутствовали родители подростков, которые поддерживали своих детей в этот важный день.
В Клявлинском районе полицейские и активисты «Движение Первых» вручили подросткам их первые паспорта
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С.
28 августа в регионе местами кратковременный дождь, до +23°С
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара

27 августа 2025 15:15
187
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.

С 26 августа на должность заместителя главы города Самара – руководителя Департамента финансов – назначен Вячеслав Шабайкин.

Вячеслав Владимирович имеет высшее образование, с отличием окончил Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана в г. Москва по специальности «Ракетостроение», Сибирский Федеральный Университет в г. Красноярске по специальности «Финансы и кредит» и Государственный Университет Высшая школа экономики по программе «Мастер делового администрирования» (МВА).

С 1994 по 2001 годы занимал должности от старшего инспектора до первого заместителя председателя Красноярского банка Сбербанка РФ. С 2001 по 2006 годы – первый заместитель председателя и председатель Правления Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ. С 2006 по 2009 годы работал в структуре ОАО АКБ «РОСБАНК» в должности директора Сибирского территориального управления и Урало-Сибирского территориального управления, с 2009 по 2018 годы – в структуре ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» в качестве директора территориального управления, заместителя и первого заместителя председателя правления. С июля 2025 года являлся советником главы городского округа Самара.

Является лауреатом конкурса «Финансист года» в номинации «Персона года», лауреатом Национальной отраслевой премии «За укрепление безопасности России» за выдающиеся достижения в области укрепления безопасности банков, обладателем Памятного знака Главы города «За служение на благо города Красноярска», Нагрудного знака «Герб города Красноярска» и почетной грамоты Губернатора Красноярского края за выдающийся вклад в развитие города. По итогам 2015 года вошел в ТОП-50 лучших корпоративных банкиров.

Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С.
27 августа 2025, 15:32
28 августа в регионе местами кратковременный дождь, до +23°С
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С. Экология
82
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025, 15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму. Здравоохранение
89
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
27 августа 2025, 14:56
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном... Бизнес
98
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
188
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
208
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
339
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
453
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
299
Весь список