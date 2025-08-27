Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара

187

С 26 августа на должность заместителя главы города Самара – руководителя Департамента финансов – назначен Вячеслав Шабайкин.



Вячеслав Владимирович имеет высшее образование, с отличием окончил Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана в г. Москва по специальности «Ракетостроение», Сибирский Федеральный Университет в г. Красноярске по специальности «Финансы и кредит» и Государственный Университет Высшая школа экономики по программе «Мастер делового администрирования» (МВА).



С 1994 по 2001 годы занимал должности от старшего инспектора до первого заместителя председателя Красноярского банка Сбербанка РФ. С 2001 по 2006 годы – первый заместитель председателя и председатель Правления Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ. С 2006 по 2009 годы работал в структуре ОАО АКБ «РОСБАНК» в должности директора Сибирского территориального управления и Урало-Сибирского территориального управления, с 2009 по 2018 годы – в структуре ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» в качестве директора территориального управления, заместителя и первого заместителя председателя правления. С июля 2025 года являлся советником главы городского округа Самара.



Является лауреатом конкурса «Финансист года» в номинации «Персона года», лауреатом Национальной отраслевой премии «За укрепление безопасности России» за выдающиеся достижения в области укрепления безопасности банков, обладателем Памятного знака Главы города «За служение на благо города Красноярска», Нагрудного знака «Герб города Красноярска» и почетной грамоты Губернатора Красноярского края за выдающийся вклад в развитие города. По итогам 2015 года вошел в ТОП-50 лучших корпоративных банкиров.



Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.

Фото: администрация Самары