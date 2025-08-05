Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным

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В ходе встречи обсуждались вопросы развития беспилотных авиационных систем. В том числе, исполнение поручений Президента России Владимира Путина, которые он давал по итогам совещания, состоявшегося в Тольятти в январе 2025 года.

Одно из них — проведение международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего». Он состоится в Москве с 7 по 17 августа. Ожидается, что в нем примут участие более 50 тысяч человек из 30 стран. В форуме будет участвовать и команда Самарской области.

Фото: пресс-сужба Правительства Самарской области