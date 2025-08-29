Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области

95

Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с исполнительным директором фонда развития жилищного строительства Самарской области Михаилом Терентьевым. Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.

«Наша с вами самая главная задача – строить! Строить комфортное жилье. Когда мы говорим о предоставлении квартир детям-сиротам, переселении из ветхого аварийного жилья, есть такие районы, в которые бизнес не заходит, там нет коммерческой возможности. Поэтому нам очень важно, чтобы фонд развития жилищного строительства, который мы переформатировали именно для того, чтобы в таких населенных пунктах строить комфортное жилье для социальных групп, которые должны быть обеспечены квартирами, выполнил эту задачу», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что в этом году ключи от квартир получат 1404 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, темпы выдачи жилья регион наращивает, и течение трех лет очередь на получение квартир должна быть полностью ликвидирована.

Исполнительный директор фонда развития жилищного строительства Самарской области Михаил Терентьев доложил о ходе реализации проектов, которыми сейчас занимается фонд. В числе таких проектов – строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Сызрань в границах улиц Вавилова – Губкина. А также строительство блокированных домов в с. Шигоны на ул. Цветочная. Здесь планируют построить 4 дома на 16 квартир. Исполнительный директор фонда рассказал и о многих других аналогичных проектах на территории региона.

«Важным приоритетом для нас является обеспечение устойчивого развития жилищного строительства в Самарской области. Особый акцент мы делаем на поддержке социально значимых категорий граждан, обеспечении их комфортным жильём и создании качественной городской среды», – отметил Михаил Терентьев. Также он добавил, что фонд участвует в реализации стратегических задач, поставленных в рамках национальных проектов и Стратегии социально-экономического развития Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую поддержку фонду по реализации проектов. При этом отметил важность контроля за соблюдением сроков работ и их качеством.