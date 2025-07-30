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Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР

30 июля 2025 20:51
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Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.

В среду, 30 июля, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом Китайской Народной Республики в Казани господином Сян Бо. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Самарской области и Китая в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

Два дня в Тольятти и Самаре работала делегация Генерального Консульства КНР в Казани. В программе визита – посещение учреждений образования, науки, культуры, встречи с председателем Самарской Губернской Думы Геннадием Котельниковым, Советом ректоров вузов, бизнес-сообществом, презентация туристического потенциала региона. Сегодня с делегацией, которую возглавляет Генконсул господин Сян Бо, встретился Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Во-первых, хочу сказать вам большое спасибо за возможность вашего визита в Самарскую область, – обратился к Генконсулу глава региона. – Лидеры наших стран Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин всегда показывают пример сильного добрососедства и стратегического партнерства. Наши страны за последние десятилетия прошли серьезный путь по сближению позиций. В Самарской области наша задача эти добрососедские и стратегические взаимоотношения переложить в плоскость настоящего партнерства с точки зрения социально-экономического развития».

Генконсул отметил, что цель рабочего визита – глубже познакомиться с регионом, обсудить возможности укрепления сотрудничества.

«Благодарю вас за возможность встречи и организации нашей рабочей программы в регионе. Согласен с вашей оценкой российско-китайских отношений. Большая радость посетить Самарскую область, один из ведущих социально-экономических субъектов России, – сказал господин Сян Бо. – Рады видеть, что Самарская область поступательно развивается. Уверен, что под вашим руководством область добьется еще больше успехов в своем развитии».

Китай традиционно является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, занимая 1-е место по объему импортных поставок и 6-е место по экспорту продукции. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

Особый акцент был сделан на машиностроении, сельском хозяйстве, науке, медицине, IT, образовании, культуре, спорте, туризме. Были рассмотрены возможности увеличения экспортно-импортных поставок продукции промышленного и агропромышленного комплекса. Вячеслав Федорищев отдельное внимание уделил инвестиционным возможностям Самарской области и условиям для реализации совместных проектов.

Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве. «Непременно продолжим эту работу», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор также рассказал Генеральному консулу о Международном форуме «Россия – спортивная держава», который Самарская область примет в ноябре. В нем примут участие делегации со всей России и из иностранных государств.

Господин Сян Бо поделился впечатлениями от рабочего визита в Тольятти и Самару, отметив туристическую привлекательность Самарской области.

«У нас есть прочная основа и прекрасные перспективы для развития сотрудничества», – сказал Генконсул.

Губернатор подчеркнул, что Самарская область высоко ценит многолетние дружественные отношения с Китаем. «Уверен, что прочные партнерские связи будут только развиваться на благо жителей нашего региона и двух стран», – сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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