Вячеслав Федорищев вошел в тройку лидеров по индексу взаимодействия с федеральной властью

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По данным "Минченко консалтинг" за апрель 2025 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял третье место в индексе плотности федеральных контактов глав российских регионов.

Первое место в индексе занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



Как отмечается в докладе, 9 апреля Самару посетил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С Вячеславом Федорищевым они провели совещание и обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества.



10 апреля Самарскую область с рабочим визитом посетили помощник Президента России Николай Патрушев и полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. С губернатором они посетили порт Тольятти, провели совещание и трехстороннюю встречу.



Также Самарскую область в апреле посетили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе они открыли второй корпус Центра серийного производства СамГМУ в Преображенке.



Кроме того, Вячеслав Федорищев и Антон Алиханов запустили промышленное производство нового автомобиля "Лада Искра".



24 апреля губернатор региона принял участие в заседании оргкомитета форума "Россия - спортивная держава" под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве, пишет Сова.