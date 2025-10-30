146

В четверг, 30 октября, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод Красноглинского района г.о. Самара. На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.

Транспортная доступность района – один из самых актуальных вопросов для местных жителей. Сейчас поселок Мехзавод, в том числе жилой квартал Новая Самара, Красноглинский район города обслуживают 4 межмуниципальных (№110, 368, 396, 410а) и 5 муниципальных маршрутов (1, 51, 67, 84, 87). Больше всего обращений граждан, по словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова, связаны с маршрутом №368. Интервал движения сейчас составляет 1 час, к тому же на линию выходят автобусы лишь среднего класса, имеющие небольшую вместимость.

Врио министра доложил губернатору, что для решения проблемы на данном этапе будет увеличено количество автобусов перевозчика. «Работу провели, с 1 ноября планируем интенсивность сократить до 40 минут, до конца года - выйти на интервал 30 минут», - сообщил он.

Вячеслав Федорищев дал поручение Артуру Абдрашитову проработать с перевозчиком увеличение класса вместимости автобусов на межмуниципальном маршруте №368. Главе г.о. Самара Ивану Носкову поручено рассмотреть возможность дополнить число автобусов и сократить интервалы движения на муниципальных маршрутах №1, 51, 67, 84, 87.

Глава региона также осмотрел территорию в границах 1 квартала Мехзавода. Там находятся 3 аварийных расселенных дома, которые должны снести, ветхие здания котельной и мастерских. Сейчас ведется подготовка к сносу. В планах возвести на этой территории школу на 1100 мест. «Комплексное развитие территории в поселке - вопрос капиталоемкий, требующий детальной проработки, сопряженный с большим количеством согласований и документов. Решаем задачу», - отметил губернатор.

В этом году в сквере Дома культуры «Октябрь» была сделана спортивная площадка - по проекту «Готовься.Трудись.Общайся» в рамках Государственной программы Самарской области «Народный бюджет». Инициаторами выступили жители - территориальное общественное самоуправление «Мехзавод».

На площадке с травмобезопасным резиновым покрытием установлено спортивное оборудование для тренировок и активного отдыха детей и взрослых, в том числе людей с ограниченными возможностями. Это современные уличные спортивные тренажеры, оборудование воркаут для силовых тренировок на открытом воздухе. Также размещены скамейки, обустроен тротуар.

Губернатор оценил качество выполненных работ. Жители, по их словам, результатом довольны. В ходе общения с главой региона они высказали просьбу помочь дооборудовать сквер камерами видеонаблюдения. Вячеслав Федорищев поручил проработать этот вопрос в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Значительную часть района прошел пешком. По тем же улицам, дорогам, дворам, по которым каждый день ходят местные жители. Многое надо исправить, навести порядок. Работы много. Уверен, глава города это прекрасно понимает. Поселок Мехзавод и Красноглинский район обязательно будем развивать», - подвел итог глава региона в своем канале в мессенджере MAX.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области