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Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре

15 октября 2024 16:25
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Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».

В областном Правительстве прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В нем приняли участие члены регионального Правительства, представители силовых структур и ведомств региона, общественных организаций, вузов, главы муниципальных образований. Главными вопросами заседания стали: организация и проведение специальных патриотических мероприятий Парада Памяти, подготовка расчетов к парадному прохождению, участие делегаций регионов РФ, обеспечение безопасности и информационное сопровождение.

«Парад Памяти олицетворяет связь времен и преемственность поколений, напоминает каждому из нас о величии подвига советского народа, сокрушившего фашизм. Наша задача – обеспечить качественную подготовку к этому важнейшему событию. Это действительно народный проект. Зародившись как местная инициатива, он притягивает к себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями. Нужно подойти к подготовке Парада Памяти не формально, а творчески. Ведь это по-настоящему живой проект. Он продолжает развиваться, обретать новые грани. В зависимости от того, какая тема становится центральной, мы привлекаем новых участников, охватываем все новые регионы и страны», — отметил руководитель области Вячеслав Федорищев.

Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта Парад Памяти. Акцент в этом году сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием. Проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями. В этом году он пройдет в 14-ый раз.

С 15 октября стартует проведение более 5 тыс. специальных патриотических мероприятий: акций, программ, конкурсов, патриотических концертов, тематических уроков, лекториев, выставок, единых уроков истории, кинопоказов в общеобразовательных, средне-специальных, высших учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в учреждениях культуры. 15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление № 801 об учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве и срочной эвакуации столицы СССР Москвы. Этот день по традиции является стартом проведения специальных патриотических мероприятий Парада Памяти.

«В этом году Центральный военный оркестр Министерства обороны России будет впервые музыкально сопровождать прохождение парадных расчетов на Параде Памяти, а затем дарить свое искусство на вечернем торжественном концерте в Театре оперы и балета», — сказал вице-губернатор — руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

Важным событием этого года станет выставка трофейного вооружения, военной и специальной техники иностранного производства, посвященная Специальной военной операции на пл. им. Куйбышева в период с 4 по 10 ноября 2024 года.

С 5 по 8 ноября в Самаре состоится Всероссийский семинар – совещание руководителей филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества». И не случайно он будет проходить в дни Парада Памяти, все его участники 7 ноября станут зрителями и почетными гостями парада.

«Парад Памяти должен подчеркнуть, что семья, как сказал наш Президент — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности. И сегодня в условиях проведения СВО значение семейных уз также велико и неоспоримо в достижении Победы, как и в годы Великой Отечественной войны. Наши герои защищают все, что для каждого из нас дорого – дом, семью, Родину. Наш долг, наша ответственность – провести Парад Памяти на самом высоком организационном уровне, вложив в это мероприятие всю душу», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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