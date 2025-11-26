Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба

В среду, 26 ноября, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве Самарской области состоялось очередное заседание оперативного штаба по оказанию содействия Вооруженным Силам Российской Федерации.

Открывая заседание, глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.

«Сегодня рассмотрим механизмы, которые позволяют это сделать более качественно, а также посмотрим, как выполняются поставленные штабом задачи», – сказал руководитель области.

В ходе заседания его участники уделили особое внимание вопросам защиты объектов критически важной инфраструктуры и мерам оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что безусловным приоритетом для регионального правительства является выполнение задач по организации эффективной защиты объектов топливно-энергетического комплекса и других жизненно важных объектов.

По итогам глава региона поставил перед профильными ведомствами ряд конкретных задач.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области