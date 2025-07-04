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В пятницу, 4 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета Самарской области. Он возобновил работу после длительного перерыва. В совещании приняли участие эксперты, представители профессионального сообщества, застройщики, а также члены регионального Правительства.

Глава региона напомнил присутствующим о цели создания Градостроительного совета при губернаторе и его ключевой роли в формировании грамотной политики: «Мы не можем себе позволить повторять ошибки прошлого. Важно, чтобы в совете работали эксперты – люди, неравнодушные к родному городу, застройщики, чиновники. Все в едином ключе решали задачи, поставленные перед Правительством Самарской области».

В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий.

Обращаясь к присутствующим, губернатор отметил проделанную работу по совершенствованию нормативной базы, в том числе выработке новых дополнительных правил, которые направлены на повышение качества жизни. «Правительством области и профильным министерством уже приняты решения по оптимизации регионального градостроительного законодательства, выработаны новые критерии и правила, направленные на улучшение условий жизни граждан», – добавил Вячеслав Федорищев.

В частности, внесены изменения в Закон Самарской области от 26.11.2024 № 105-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области». Кроме того, в июне текущего года вступило в силу постановление Правительства Самарской области, которым утверждено «Положение об особенностях комплексного развития территорий в Самарской области». Документ, разработанный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, направлен на упорядочение процессов застройки и модернизацию инфраструктуры.

«Здесь самое главное – чтобы работа документальная, бюрократическая не мешала жизни, развитию, строительству, и те решения, в которые мы погружались, были не концептуальными, а настоящими», – подчеркнул руководитель области.

На заседании совета министр градостроительной политики Андрей Грачев доложил о нововведениях. По его словам, новые подходы затрагивают внесение изменений в региональные нормативы, корректировку правил землепользования и застройки, рассмотрение генеральных планов поселений и городских округов, а также цифровизацию процессов и пересмотр параметров архитектурно-градостроительного облика.

В ходе совещания представители экспертного сообщества выразили свое мнение по данным аспектам. Подробнее остановились на вопросе комплексного развития территорий.

«Самый главный подтекст положения заключается в том, что теперь мы формируем качественные земельные участки и согласовываем со всеми органами исполнительной власти. Это позволит нам избежать таких ошибок, как проблемы с коммуникациями, с пониманием доступности социальных объектов, их количеством», – отметил руководитель профильного министерства.

Как пояснил Андрей Грачев, раньше в первую очередь формировались границы КРТ, после чего участок выставлялся на торги, и победитель – инвестор, предприниматель – сталкивался с проблемами в сфере ЖКХ, транспорта и социальной инфраструктуры. Это происходило из-за отсутствия полноценного анализа территории и «расшивания» всех сопутствующих вопросов до момента формирования и проведения торгов в рамках договоров КРТ. Теперь новым законодательством предусмотрено обязательное согласование аспектов со всеми органами исполнительной власти Самарской области до проведения конкурсных процедур, что, в свою очередь, гарантирует сокращение инвестиционного цикла и исключение появления непредвиденных ограничений, которые мешают реализации проекта.

Еще одним важным новшеством стало требование об обязательном создании архитектурно-градостроительной концепции – мастер-плана.

На заседании застройщики представили два проекта концепций комплексного развития территории жилой застройки в Самаре. Члены совета детально рассмотрели каждый из них, обозначили замечания и высказали предложения по доработке.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области