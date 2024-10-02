Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +18, +20°С.
3 октября в регионе без осадков, до +21°С
Болельщики могут получить до четырех бесплатных билетов в одни руки.
"Солидарность Самара Арена": сборная России по регби вновь сыграет в Самаре
На ней обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.
Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Фонда «Сколково»
Специальные платежные NFC-таблички для оплаты проезда через СБП уже устанавливаются в автобусах, троллейбусах и трамваях Самарской области.
В региональном транспорте запускается новый способ оплаты проезда – по QR-коду
Ее участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика.
Самарцев приглашают к участию в ежегодной акции Росприроднадзора «Экоёлка»
В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов.
Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре
В связи с обновлением теплосети.
В Самаре временно ограничено движение транспорта на участке улицы Челюскинцев
Одно из приоритетных направлений законопроекта — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Проект бюджета страны на ближайшие три года рассмотрят в Госдуме РФ
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.36
0.14
EUR 103.65
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Осенний променад по модернизму в Самаре: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Фонда «Сколково»

2 октября 2024 15:37
124
На ней обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с представителями Фонда «Сколково» в составе Управляющего директора по научно-технологическому развитию Александра Фертмана и руководителя направления департамента регионального развития Анастасии Бестужевой. На ней обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.

Руководитель области отметил большой потенциал развития отрасли и подчеркнул, что в регионе сформирована комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций, которая будет усилена.

«Для нас важно, что вы работаете с нами постоянно. Профильное министерство регулярно докладывает о взаимодействии с вами, оно очень плотное и позволяет нашим инноваторам получать федеральные меры поддержки. Приоритеты вы наши знаете – это поддержка инновационного сектора. Причем все инструменты, которые сейчас есть мы перезапускаем и выводим в один периметр управления ИНОЦ. Строительство межвузовского кампуса, грантовые меры поддержки и многое другое — все войдет в периметр инновационного научно-образовательного центра.  Мы активно взаимодействуем с Фондом и технопарком «Сколково». В том числе и на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», — сказал Вячеслав Федорищев.

Для региональных компаний предоставлен широкий спектр услуг и сервисов Фонда, которые помогают им развиваться и расти. Компаниям оказывают консультационную помощь, информируют об услугах и сервисах Фонда, помогают подготовить заявку на получение статуса его участника и предоставляют персонального консультанта для сопровождения проекта на всех стадиях.

«Фонд «Сколково» уже связывает многолетнее сотрудничество с Самарской областью. С 2018 года региональным оператором Фонда Сколково в Самарской области является Технопарк «Жигулевская долина» совместно с СамГМУ. На текущий момент 45 самарских компаний получают налоговые льготы, гранты и другие преференции как участники проекта «Сколково». Идет глубокое сотрудничество в области развития университетского технологического предпринимательства с вузами региона. Но мы видим и новые направления для расширения партнерства с регионом. И в рамках обновленных подходов к стратегии развития Фонда «Сколково» есть большой интерес к более плотной кооперации с центрами компетенций и технологическими компаниями Самарской области в приоритетных направлениях — роботизация, малотоннажная химия, персональная медицина и некоторых других», — отметил Управляющий директор по научно-технологическому развитию Александр Фертман.

18 апреля этого года в Самарской области на площадке регионального оператора прошли мероприятия ежегодного роуд-шоу Фонда «Сколково» «Стартап-тур». Он собрал множество перспективных стартапов, стремящихся развивать свои проекты в сфере беспилотной авиации.

Одним из главных приоритетов Правительства Самарской области является развитие предпринимательства в сфере технологий. В проекте программы социально-экономического развития на 2024-2029 годы большое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры для поддержки технологического предпринимательства. В планах расширить и интегрировать существующие и новые сервисы, предоставляемые технопарком «Жигулевская долина», региональными центрами инжиниринга и другими объектами, чтобы создать единую экосистему поддержки технологического бизнеса.

«Наша цель – привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций, отвечающих потребностям крупных индустриальных партнеров. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций, создавать новые возможности для экономического роста и улучшения качества жизни наших граждан», — подчеркнул глава региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
227
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
219
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
376
Сегодня в Самаре прозвучат сирены в ходе проверки работы систем оповещения
2 октября 2024  09:58
Сегодня в Самаре прозвучат сирены в ходе проверки работы систем оповещения
612
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
375
Весь список