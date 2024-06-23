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На повестке дня - пассажирские и грузовые перевозки.
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Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги

23 июня 2024 17:30
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На повестке дня - пассажирские и грузовые перевозки.

Врио губернатора Самарской области провел стратегическое совещание с представителями филиала ОАО "РЖД" - Куйбышевской железной дороги. На повестке дня - пассажирские и грузовые перевозки.

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, Куйбышевская железная дорога играет важнейшую роль в перевозке жителей Самарской области, доставке грузов и продукции предприятий 63-го региона.

- Самое главное требование - это безопасность, надежность и стабильность услуг. Поговорим немного о тарифообразовании. Посмотрим, какие здесь могут быть шаги, чтобы и нашим предприятиям, и наши жителям эта качественная услуга была доступна.

Еще одной темой совещания стали социальные программы компании и подготовка к 150-летию Куйбышевской ЖД.

- Я знаю, что большое внимание уделяет компания, чтобы реализовывались социально значимые проекты. Также у нас впереди несколько хороших событий. Это день рождения, юбилей Куйбышевской железной дороги. Обсудим ряд мероприятий.

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев отметил, что тесное взаимодействие с Самарской областью - это приоритет:

- Центр Куйбышевской железной дороги находится в Самаре, 60 процентов пассажиров отправляется со станций Самарской области. Поэтому уверен, что мы найдем точки и определим стратегические направления нашего взаимодействия.

Источник: СОВА

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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