В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону

2 октября 2025 14:45
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.

В среду, 1 октября, под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке муниципальных образований региона к работе в отопительный период. Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.

Отметим, что по поручению губернатора отопительный сезон в Самарском регионе стартовал с 25 сентября. Ранее главам муниципалитетов и ответственным ведомствам была поставлена задача по обеспечению заблаговременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также осуществлению особого контроля за температурным режимом в социальных значимых объектах – детских садах, школах и медицинских учреждениях.

О текущем статусе подготовки и ходе прохождения отопительного сезона доложил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин. По его словам, отопительный период стартовал во всех 37 муниципальных образованиях. На сегодняшний день запущено 956 котельных, по заявкам потребителей произведена подача теплоносителя на 5426 объектов, включая 1443 образовательных учреждения, 612 медицинских, а также объекты культуры – 452, социальной поддержки – 127 и 2792 многоквартирных дома.

В настоящее время Средне-Поволжское управление Ростехнадзора проводит оценку теплоснабжающих организаций и муниципальных образований.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Отдельное внимание было уделено муниципальным образованиям, где ситуация требует особого контроля. В ходе совещания главы отдельных муниципалитетов доложили о текущей ситуации, принимаемых мерах и существующих проблемах.

По итогам совещания Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений профильным министерствам и органам местного самоуправления. В адрес руководителей муниципалитетов, допустивших отставание в подготовке к отопительному сезону, были вынесены замечания, а некоторым из них объявлен выговор.

«Работу нужно вести системно, планомерно. С прошлого отопительного сезона мы научились друг друга слышать, выстроили хорошую штабную культуру, командную работу. Прошу не сбавлять темп. Там, где есть системные проблемы – докладывать мне лично. А локальные проблемы решать на своем уровне», – заключил глава региона.

