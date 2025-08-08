Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым

8 августа 2025 17:11
82
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.

В пятницу, 8 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Банк является давним партнером региона, взаимодействие имеет системный характер по целому ряду направлений, от оборонно-промышленного комплекса до строительства объектов спортивной инфраструктуры. Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.

«Спасибо, что вы сегодня работаете с большой командой ПСБ в Самарской области. Очень многие направления, которые мы с вами обсудили год назад, вместе с ПСБ сейчас реализуются. Докладываю, что оборонно-промышленный комплекс Самарской области усиливается. Это видно в индексе промышленного производства. Изделия, которые наш ОПК выпускает, на 100% применяются и востребованы в решении самой главной задачи – нашей победы», - отметил глава региона, приветствуя руководителя банка.
«Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых тем свидетельствуют о поступательном развитии сотрудничества ПСБ и Самарской области, направленном на поддержку инвестиционной и социально-экономической сфер региона. Мы поддерживаем региональные инфраструктурные проекты и готовы рассмотреть новые инициативы области. ПСБ обладает обширным опытом реализации таких проектов в различных субъектах нашей страны», – отметил Петр Фрадков.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области развивается инвестиционная составляющая. «Здесь с точки зрения корпоративного развития, оборонно-промышленного комплекса, гражданского, очень патриотично настроенного, много проектов, которые мы хотели бы представить. Каждый из них соответствует задачам, которые ставит Президент в рамках новых нацпроектов технологического развития. Это и большая химия, это и металлургия, станкостроение, машиностроение», - пояснил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, за прошедший месяц выстроено плотное взаимодействие области с Роскосмосом. «С руководителем, который сейчас возглавил госкомпанию, у нас одинаковое понимание, как Самарская область может усилить помощь, которую оказывает большому делу освоения космоса», - сообщил он, отметив в этом роль центра беспилотных авиационных систем, который в регионе реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

«Для нас ПСБ – опорный партнер. Сильное региональное отделение, сильное управление и, самое главное, что это не просто про финансы - это про компетенции, про знания, которыми коллеги делятся», - добавил губернатор.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

