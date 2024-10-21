Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Правительства Самарской области

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В понедельник, 21 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел традиционное оперативное совещание Правительства Самарской области. В открытом формате участники обсудили вопросы прохождения отопительного сезона, льготного лекарственного обеспечения, а также рассмотрели обращения местных жителей.

Началось заседание с представления новых членов управленческой команды региона. На должность первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог назначен Сергей Карпов.

«У Сергея Васильевича опыт в дорожном строительстве, в организации работ по содержанию дорог, – сказал руководитель области и подчеркнул, что в регионе большой фронт работы в этой отрасли. – Жители часто жалуются на состояние дорожного покрытия. За ближайшие пять лет нам предстоит построить и отремонтировать более 2200 километров дорог, обновлять общественный транспорт. Самарская область готовится к активному участию в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который стартует в будущем году».

Врио министра лесного хозяйства и природопользования Самарской области стал Артем Ефимов. Глава региона отметил профильное образование Артема Юрьевича, серьезную школу по экологии, большой опыт работы в нефтегазовом секторе в части защиты и охраны природы, окружающей среды.

Отдельно губернатор подчеркнул, что у ведомства очень много задач. «Конечно же, это и реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это исполнение тех задач, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов «Чистая Волга», «Экология». Это большой фронт работы, связанный с нашими природными богатствами», – пояснил Вячеслав Федорищев и пожелал успехов новому руководителю министерства.

Изменения коснулись и муниципальных образований – исполнять обязанности главы Безенчукского района будет Дмитрий Вавилов. Он –кандидат экономических наук с большим управленческим опытом.

Первоочередным вопросом повестки совещания стало прохождение отопительного сезона на территории Самарской области.

«Почти месяц назад муниципалитеты отрапортовали о начале отопительного сезона в соответствии с решениями, которые мы приняли. Поступало много жалоб, обращений. Мы по каждому из них работали. Хочу отметить, что штаб под руководством министра ЖКХ работает достаточно оперативно, слаженно. Все главы включились в эту работу», – сказал губернатор.

По словам врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаила Белоусова, по состоянию на 08:00 21 октября в городском округе Самара в настоящее время не подключены к теплоснабжению 12 многоквартирных домов и 1 социальный объект – МБУК Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького Фрунзе 155. Главная причина отсутствия тепла – повреждения на сетях.

Также на сегодняшний день остаются незавершенными работы по перекладке шести линейных объектов, из которых на четырех ведется благоустройство территории, а на двух – монтажные работы, которые планируют завершить до конца октября.

Глава региона подчеркнул: обеспечение бесперебойного теплоснабжения для нас безусловный приоритет, высочайшая ответственность.

«Главы муниципальных образований Самарской области продолжают лично контролировать подачу тепла и ход работы по запуску системы теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры и жилого фонда, где это еще не произведено, – поручил Вячеслав Федорищев. – Тепло еще есть не везде, а дальше нужно контролировать и оперативно реагировать, наращивать резервные силы и средства для того, чтобы в течение отопительного сезона на коммунальные аварии реагировать своевременно».

Еще одной важной темой совещания, которой глава региона уделил особое внимание, стало льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

Как отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, потребность в финансовых средствах на льготное лекарственное обеспечение ежегодно растет. В настоящее время более 161 тыс. пациентов обеспечиваются за счет средств регионального бюджета. При этом на территориальную программу также возлагается обеспечение наиболее дорогостоящим лечением пациентов с орфанными (жизнеугрожающими) заболеваниями, продолжение лечения пациентов, ранее получавших терапию за счет средств фонда «Круг добра».

Губернатор поручил проработать возможность выделения дополнительных средств на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Отдельно Армен Бенян отметил, что взаимодействие с фондом «Круг добра» позволяет большую часть пациентов обеспечивать за счет ресурсов фонда, который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день лечение проходят 148 жителей региона. Ежегодно на них тратится более 1 млрд 300 млн рублей в год, но только до достижения совершеннолетнего возраста.

Вячеслав Федорищев поручил профильному ведомству выйти на федеральный уровень с инициативой по обеспечению льготными лекарствами взрослых пациентов с орфанными заболеваниями и расширению перечня лекарственных препаратов по программе помощи пациентам с такими диагнозами, как муковисцидоз, онкогематология, рассеянный склероз.

Кроме того, руководитель области поставил задачу организовать внедрение информационной системы фармакоэкономического анализа в медицинских организациях региона, а также расширить практику использования электронного рецепта, что поможет упростить процедуру и сократить время оформления документа.

Говоря о региональной системе здравоохранения, Вячеслав Федорищев обратил внимание на большое количество жалоб от жителей, связанных с оформлением электронных медицинских документов. По данным руководителя Центра управления регионом Самарской области Дины Черемушкиной, только за последнюю неделю на платформе обратной связи зарегистрировано более 600 таких обращений. Среди основных причин участники совещания назвали недостаточную интеграцию информационных систем: Единой медицинской информационно-аналитической системы и платформы «Госуслуги».

«Проблема с подрядчиком решается в соответствии с законодательством, – подчеркнул губернатор. – Это здравоохранение, это самое важное. Беспорядок, так быть не должно».

Традиционно в завершение заседания рассмотрели обращения граждан. В частности, жительница Тольятти пожаловалась на отсутствие благоустройства по программе «Содействие», в которой их проект одержал победу.

«Программу «Содействие» необходимо системно трансформировать, – сказал Вячеслав Федорищев. – Программа позволяет людям действительно менять жизнь к лучшему у себя во дворе, в сквере, в городе. На следующий год ориентируйтесь в бюджете, что это будет минимум 1 миллиард рублей – как возможность нашим муниципальным образованиям и жителям предложить качественное улучшение жизни вокруг себя. Это как ориентир, к которому нужно прийти. Через оперативное совещание рассматриваем вопрос по исполнению программы «Содействие» текущего года и реализации в следующем году программы «Народный бюджет» – правопреемника программы «Содействие».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области